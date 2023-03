Trevo Gauchão terá desvio e tráfego liberado no viaduto a partir desta terça-feira

Com as obras próximas da conclusão, o Trevo Gauchão, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, terá um novo desvio a partir desta terça-feira (28). O Departamento do Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que executa a obra no município, instalou placas de sinalização para orientar os condutores.

O tráfego será interditado nas marginais e direcionado para a pista principal da PR-323, onde está o novo viaduto, que terá liberação para o tráfego de veículos tanto por baixo, para quem segue sentido Maringá, como por cima, no acesso ao Parque Industrial e Centro.

A interdição é necessária para que sejam finalizadas as obras de integração das marginais com o novo viaduto no Trevo Gauchão. O prazo é que as equipes de trabalho do DER/PR liberem as vias em uma semana, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

As obras de duplicação da PR-323 atingiram 80% de execução e devem ser entregues em maio. Os viadutos estão praticamente concluídos, restando apenas a pavimentação dos trechos das marginais e finalização de serviços complementares, como sinalização e paisagismo.

O trecho duplicado da PR-323 terá dois novos viadutos, um no Trevo Gauchão e outro no trevo para Mariluz, além de duas pistas e marginais com acessos para a rodovia e bairros. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 66,12 milhões, por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A PR-323 é um dos maiores eixos rodoviários do Estado, utilizada principalmente para escoamento de produção agrícola das regiões Noroeste, Oeste e Mato Grosso do Sul até o Porto de Paranaguá. A obra vai ampliar a capacidade do tráfego para quem chega a Umuarama por Guaíra, vindo do Paraguai, e também Mato Grosso do Sul, ou para quem vem de Maringá e Cianorte. Além disso, a obra facilitará o acesso ao centro, ao Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho e ao Parque Industrial da região.