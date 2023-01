Cães abandonados: reclamações aconteciam há dez anos (Franklin de Freitas)

A Polícia Civil do Paraná resgatou, ontem, 300 cães que estavam vivendo em situações insalubres, em uma casa no bairro São Lourenço, em Curitiba. A ação foi a maior da história do Paraná e contou com o apoio da Prefeitura de Curitiba. A dona dos animais foi presa em flagrante por maus-tratos.



Segundo a Prefeitura, o caso de acumulação vinha sendo acompanhado pela Rede de Proteção Animal desde 2012 e sofreu agravamento nos últimos meses em função da perda de patrimônio da proprietária do imóvel.



O trabalho do município, durante a operação, consistiu no manejo, catalogação e transporte dos animais que necessitaram de remoção; e na limpeza dos canis com equipes do Departamento de Limpeza Pública.



A PCPR identificou que os cães sofriam maus-tratos, viviam sem água e alimento. No local, os policiais civis ainda apuraram que havia uma densa camada acima do chão, feita por fezes e urina dos próprios animais.



De acordo com a investigação, os animais estavam em um local apertado, sem espaço entre eles. Além disso, a PCPR identificou diversos cães vivendo há anos dentro de caixas de transporte para viagens e apurou que, por estarem presos, não sabem andar.



Os animais ficarão sob responsabilidade da Organização Não Governamental (ONG) Instituto Fica Comigo, parceiro da Rede, que deve assumir a rotina de cuidados diários dos animais até a recuperação, com o apoio da Rede de Proteção para a garantia de alimentação e continuidade das castrações, até disponibilizá-los para adoção responsável.



Denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, 181.