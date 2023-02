Reprodução/ TJPR

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 25 anos de prisão o homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte da ex-esposa em Curitiba em um caso de homicídio triplamente qualificado. O crime ocorreu no dia 22 de junho de 2021, quando a vítima foi morta a tiros quando chegava em sua residência, no bairro Santa Cândida, na capital. Ela deixou três filhos, de 16, 11 e 9 anos.

