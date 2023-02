Reprodução / Facebook

Terminou na noite desta sexta-feira (24) o julgamento do caso Ana Paula Campestrini, no Tribunal do Júri de Curitiba. Wagner Oganauskas, ex-marido de Ana Paula e ex-presidente do clube Morgenau, foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado. Marcos Antonio Ramon, amigo de Oganauskas e ex-diretor do clube, foi condenado a 28 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, também por homicídio qualificado.

O júri era composto de cinco mulheres e dois homens. Os jurados acataram as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe e crime cometido mediante dissimulação.

Ana Paula foi morta em 22 junho de 2021 com 14 tiros. Segundo o inquérito, ela foi atraída até o Clube Morgenau para fazer a carteirinha que daria a ela acesso aos treinos dos filhos na unidade. Quando saiu, foi perseguida por Marcos Antonio até a entrada do condomínio onde morava, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Lá, ela foi abordada. Quando abaixou o vidro do carro, levou 14 tiros, dados por Marcos.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), Oganauskas era apontado como mandante do crime, por homicídio com as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe e mediante pagamento. Ele teria pago R$ 38 mil para que o amigo, Marcos, matasse a vítima. Ainda de acordo com o MPPR, Wagner não aceitava o novo relacionamento da ex-esposa com uma mulher.

O julgamento começou na quinta-feira (23) e teve mais de 15 horas de sessão, quando foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação e o réu. A sessão foi interrompida na madrugada desta sexta e retomada pela manhã. Nesta sexta, Marcos Antonio confessou ter atirado em Ana Paula e tentou isentar Oganauskas. Ele disse que cometeu o crime porque precisava do dinheiro para quitar dúvidas de pensão alimentícia e para comprar drogas. Disse ainda que matou Ana Paula para a culpa cair sobre o ex-marido.