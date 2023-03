Fabio Decolin

Equipes contratadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM) estão trabalhando nesta semana na limpeza e pintura da trincheira de acesso à Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, no cruzamento das ruas Nair Ferraz Cazellato e Waldomiro Corrêa de Matos, sob a via férrea.

Os trabalhos fazem parte das ações de Zeladoria Urbana de Curitiba. As trincheiras estão recebendo pinturas com grafismos geométricos coloridos, para coibir ainda mais a ação de pichadores.

“O cuidado com as trincheiras faz parte de um amplo trabalho de manutenção urbana das estruturas viárias do município, garantindo boas condições de uso, segurança e conforto para a população”, ressalta o secretário do Governo Municipal e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.

Também nesta semana, as equipes de Zeladoria finalizaram os serviços de pintura e limpeza na trincheira da Rua Paul Garfunkel, sob a rodovia BR-476, no Tatuquara.

Pinturas com grafismo e tratamento antipichação já foram aplicados, neste ano, nas duas trincheiras sob a BR-277, no Mossunguê e Santo Inácio, entre o Parque Barigui e o viaduto do Orleans, e na trincheira da avenida Prefeito Maurício Fruet, sob a linha férrea e o acesso à rua Desembargador Mercer Júnior, no Cajuru.

As próximas estruturas a receber os serviços de pintura serão as trincheiras das ruas Chile e Guabirotuba, sob a Avenida Comendador Franco, no Prado Velho. Os trabalhos devem ser finalizados neste mês, quando Curitiba celebra 330 anos.

Qualidade dos serviços

As intervenções de manutenção começam com a correção de danos superficiais, como trincas e infiltrações, para depois aplicar a nova pintura e o tratamento da estrutura com resina antipichação para diminuir os impactos do vandalismo.

“Estamos sempre buscando formas de ampliar a qualidade dos serviços de manutenção urbana, com novas estratégias para recuperar e preservar o patrimônio público”, observa o superintendente de Manutenção Urbana da SGM, João Vidal.

Até o momento, já foram contempladas 12 trincheiras de um total de 15 previstas nesta fase de trabalho. Outras 12 trincheiras e viadutos tiveram a manutenção executada no primeiro lote de serviços, finalizado no ano passado.