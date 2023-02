Reprodução/GMA

Às 6h50 de segunda-feira 20/02 de carnaval um Guarda Municipal passava pela Av. Dr. Victor do Amaral, no Centro de Araucária, em deslocamento para o turno de trabalho flagrou três Indivíduos saindo do interior de uma agência bancária.

