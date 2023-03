Defesa Civil

As chuvas dos últimos dias, entre 2 março e hoje, afetaram 3.437 pessoas em 10 cidades do Paraná, segundo boletim do fim da tarde desta segunda (6) da Defesa Civil. De acordo com o balanço, 527 pessoas permanecem desalojadas e 30, desabrigadas. Trezentas casas foram danificadas.

Em Bandeirantes, no Norte do Paraná, que foi atingida por uma tromba d´água na madrugada domingo (5),1.100 pessoas foram afetadas e 527 permanecem desalojadas, além de 270 casas danificadas.

A tromba d’água trouxe 160 milímetros de chuva ao municípios. O fenômeno acontece quando se forma uma nuvem funil, que se prolonga da base da nuvem até tocar a superfície da água. Dos 43 bairros da cidade, 12 foram atingidos. O volume da chuva foi tanto que alguns moradores acreditavam ter ocorrido o rompimento de alguma barragem do rio Ribeirão das Antas.

O município decretou estado de calamidade pública. As áreas já haviam sido afetadas pelas chuvas. As aulas foram canceladas e as estradas estão intransitáveis.

Os moradores do município precisam de água potável e produtos de higiene e limpeza. A prefeitura disponibilizou o whatsapp 43 3542 3322 para arrecadar doações.

RMC

Em Rio Branco do Sul, 2 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas do sábado (4), mas não foram registradas casas danificadas nem pessoas desabrigadas.