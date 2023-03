(Cido Marques/FCC)

As celebrações tomam conta dos espaços da Fundação Cultural de Curitiba neste fim de semana. Além de mais encenações do Auto da Fundação, pelo aniversário de 330 anos da cidade, a programação celebra dois grandes espaços: Casa Hoffmann, que completa 20 anos, e o Cine Passeio, que faz 4 anos (Confira a programação completa aqui). Todas as atrações são gratuitas.

O Auto da Fundação terá apresentações de sexta-feira a domingo (24 a 26/3), sempre às 19h30, no Passeio Público. No domingo também haverá duas outras apresentações, uma no Memorial de Curitiba, às 12h, e uma especial e inédita no Jardim Botânico, às 16h.

20 anos da Casa Hoffmann

Na semana de aniversário da Casa Hoffmann – Centro de estudos do movimento, o espaço contará com duas grandes atrações.

A primeira, nesta sexta-feira e sábado (24 e 25/3), às 20h, será o espetáculo 5 Danças, que consiste de cinco peças solo apresentadas por Cintia Napoli, Cinthia Kunifas, Rosemeri Rocha, Marila Velloso e Mônica Infante, dançarinas curitibanas com uma longa carreira profissional.

No domingo (26/3), às 11h, haverá o lançamento de um minidocumentário sobre o projeto Pontes Móveis em Travessias Afro-Contemporâneas, que nasceu em 2015 com o objetivo de cultivar e ampliar espaços de pesquisa em danças negras em Curitiba. Após a exibição do filme, e com a participação de artistas dos Pontes Móveis, será realizada uma aula de dança aberta ao público, pelo programa Portas Abertas.

4 anos do Cine Passeio

Falando em filmes, o Cine Passeio também terá duas grandes atrações para o seu aniversário, ambas gratuitas.

Nesta quinta-feira (23/3), começa a comemoração com uma mostra especial dedicada ao diretor David Lynch. A exibição será realizada no terraço do cinema de quinta a domingo, sempre às 19h.

Nesta noite, o público poderá ver O Homem Elefante. Na sexta-feira (24/3), o filme exibido será o clássico Veludo Azul, seguido por História Real, no sábado (25/3), e Cidade dos Sonhos, no domingo (26/3).

O domingo também será especial: todos os filmes em cartaz no Cine Passeio terão entrada gratuita. Entre estes, estão quatro indicados ao Oscar 2023: Close, A Baleia, Triângulo da Tristeza e, o grande premiado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E ainda serão exibidos os dramas nacionais O Rio do Desejo, Raquel 1:1 e A Porta ao Lado.

Tanto para a mostra David Lynch quanto para o domingo de graça, os ingressos serão distribuídos individualmente uma hora antes da sessão.

Programação cultural do fim de semana

ARTES VISUAIS

Sexta-feira a domingo (24 a 26/3) – das 10h às 19h

A Casa de Todos – Casa de crochê propõe a participação do público oferecendo várias atividades gratuitas, além da interação com artistas

Local: Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Sábado (25/3) – das 15h às 16h

Visitas guiadas no Memorial Paranista

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (24 a 26/3), das 10h às 19h

Amazônia

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis



Sábado (25/5), das 10h30 às 12h

Experiência artística no atelier de escultura

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700)

Classificação: 16 anos

Grátis

CINEMA

CINEMATECA

Sexta e sábado (24 e 25/3)

Mostra de filmes da Semana da Francofonia 2023

Dia 24

19h – LAST DANCE (Suíça / Bélgica, 2022, ficção/drama/comédia, 84′, livre) Direção: Delphine Lehericey

Dia 25

17h – INDES GALANTES (França, 2021, documentário musical, 108, livre) Direção: Philippe Béziat

19h30 – MENTIRAS SECRETAS (Inexorable, Bélgica, 2021, ficção/suspense, 98′, 16 anos) Direção: Fabrice du Welz

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Grátis

TEATRO DA VILA

Domingo (26/3)

15h – Gato de Botas 2: O Último pedido

(EUA, 2022, animação, 102 min) Direção: Joel Crawford e Januel Mercado

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Grátis

17h30 – O Menino e o Tigre

(Itália, 2022, aventura, 94 min) Direção: Brando Quilici

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 10 anos

Grátis

CINE PASSEIO – ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

19h – Mostra David Lynch no Terraço

Grátis

– O Homem Elefante (23/3). Classificação 10 anos

– Veludo Azul (24/3). Classificação 16 anos

– História Real (25/3). Classificação livre

– A Cidade dos Sonhos (26/3). Classificação 16 anos

Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Ingressos gratuitos, serão distribuídos 1h antes, individualmente

Domingo (26/3)

Entrada grátis

– A Porta ao Lado – 13h15. Classificação 16 anos

– Raquel 1:1 – 15h30. Classificação 12 anos

– Triângulo da Tristeza – 17h20. Classificação 14 anos

– O Rio do Desejo – 20h10. Classificação 16 anos

– Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – 15h. Classificação 14 anos

– Close – 17h40. Classificação 12 anos

– A Baleia – 19h45. Classificação 16 anos

Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Ingressos distribuídos individualmente 1h antes de cada sessão

ETNIAS

Domingo (26/3) – 11h às 12h

Mostra Cultural Árabe

Local: Praça Iguaçu – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

TEATRO

Sexta e sábado (24 e 25/3)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba

Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Domingo (26/3)

Auto da Fundação de Curitiba

12h – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

16h – Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico)

19h30 – Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

DANÇA

Sexta e sábado (24 e 25/3), 20h

Espetáculos de Dança – 20 anos da Casa Hoffmann

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem)

Domingo (26/3), 11h

Portas Abertas: Pontes Móveis #8anos

Local: Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem)