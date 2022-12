(Crédito: Divulgação/ Sanepar)

A Sanepar informa que as chuvas que atingiram as regiões Sul e Leste do Estado aumentaram a turbidez na água in natura do Rio Pequeno, que abastece os moradores das cidades de São José dos Pinhais e de Piraquara. Por esta razão, neste sábado (02) foi necessário reduzir a captação de água.

Essa mudança pode causar desabastecimento temporariamente nas regiões dos bairros Roseira, Quissisana, Rio Pequeno, Borda do Campo, Costeira, Jurema, Roseira de São Sebastião, Libanópolis, Iná, Vila Jurema, Dom Rodrigo e Colônia Murici, no município de São José dos Pinhais, e no Bairro Laranjeiras, em Piraquara.

A previsão é a de que a captação volte a operar normalmente a partir das 22h. O abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 6h da manhã de domingo (04) e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.