Roberto Castro/MTur

O faturamento do turismo brasileiro no ano passado foi de R$ 208 bilhões, 28% maior do que o registrado em 2021. No mês de dezembro, início das férias escolares e período de alta temporada, o crescimento foi de 14,4%.



Os dados são do levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do IBGE.



No acumulado do ano de 2022, todos os setores analisados pelo estudo registraram alta, com destaque para o de transporte aéreo, cujo faturamento foi de R$ 66,5 bilhões. O número foi 65,2%, superior ao registrado no mesmo período de 2021.