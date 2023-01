Crédito: Macuco Safari

A última semana de dezembro de 2022 foi marcada por um pedido de casamento nada convencional no passeio de barco do Macuco Safari. Um noivo surpreendeu a sua amada, se ajoelhando e abrindo uma caixinha com um par de alianças. O cenário não poderia ser mais espetacular. O pedido de casamento foi feito dentro do barco e na frente do conjunto das grandes quedas das Cataratas do Iguaçu, a maior Maravilha Natural do Mundo.

O noivo Lucas Bruno Azevedo Paiva programou meticulosamente a cerimônia surpresa para pedir a Karoline Kassia Silva Barbosa em casamento. Teve discurso, declaração de amor, além de colocar a aliança no dedo anelar da mão esquerda da noiva.

Para escolher o local exato do pedido de casamento, Lucas Bruno assistiu muitos vídeos do passeio que oferece um cenário exuberante das Cataratas e muita adrenalina aos turistas. “Eu assisti muitos vídeos do passeio do Macuco Safari para depois escolher o lugar ideal para fazer o pedido à Karol. A ideia de fazer o pedido durante o passeio de barco, é por este lugar ser tão único e poder vivenciar uma experiência que vamos levar para a vida toda”, conta o noivo.

Mas Foz do Iguaçu já faz parte da história do casal. Há seis anos, foi na Terra das Cataratas que os noivos, natural de Goiânia/MT, oficializou o namoro. “Receber o pedido de casamento aqui em Foz do Iguaçu e nesse lugar lindo, tem muito significado e um valor enorme”, declara Karol, que ficou muito emocionada durante a cerimônia surpresa e que levou um bom tempo para processar o que o noivo promoveu no barco do Macuco Safari.

Mas o pedido de casamento não foi surpresa somente para a noiva Karol, mas para todos os amigos que estavam de férias junto com os noivos em Foz do Iguaçu. O grupo de goianos permaneceu cinco dias na Terra das Cataratas, pois o objetivo era visitar o máximo de atrativos turísticos e gastronomia, além das cidades de fronteiras; Paraguai e da Argentina.

O ato romântico também contou com uma plateia inesperada. Os turistas que faziam o passeio nas trilhas das Cataratas do Iguaçu, no lado argentino, pararam a caminhada para assistir e aplaudir os noivos.

Passeio espetacular

O Passeio é feito dentro da Mata Atlântica, localizado no Parque Nacional do Iguaçu. A primeira etapa do passeio é feita por uma carretinha puxada por um carro elétrico pela trilha de quase 3km. Um guia trilíngue acompanha e conta muitas histórias sobre os antepassados que habitaram esta região, sobre espécies de árvores e plantas e sobre os animais que moram nesta floresta.

A segunda parte do passeio é feita na trilha suspensa entre árvores até o deck com infraestrutura de banheiros, loja de souvenires, lanchonete com águas, cafés, chás, lanches, sorvetes e paletas com sabores criados com plantas e frutas nativas da região.

Com um bondinho, os turistas são levados para o deck de embarque nos barcos infláveis, que sobem a correnteza do rio Iguaçu até chegar nas grandes quedas das Cataratas. Em vários trechos é feita uma paradinha para que os turistas possam fazer os registros através de fotos e vídeos ou simplesmente guardar na memória o cenário mais fantástico do planeta.

Na embarcação, o copiloto faz imagens com uma GoPro e no final do passeio o turista pode solicitar as imagens e levar mais esta experiência na bagagem pessoal de cada um.

50% de desconto – Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu tem 50% de desconto para fazer o passeio de barco. Outra facilidade, é o parcelamento do valor em até 10 vezes no cartão, mas somente para a compra feita no site https://macucosafari.com.br/.

Dicas sobre o passeio

Repetente: Como parte do passeio é feito dentro da Mata Atlântica, importante levar repelente, pois os insetos fazem parte da natureza;

Chinelo: Caso não queira molhar o calçado que está usando nos passeios em Foz do Iguaçu, o chinelo é bem indicado.

Roupas: Fazer o passeio de barco e não se molhar, com certeza vai perder parte da magia e da adrenalina que podem vivenciar nesta aventura. Então a dica é levar uma roupa para trocar no final do passeio.

Como comprar o ingresso: A dica é comprar pelo site http://www.macucosafari.com.br assim evita demora, filas e já fica pré-agendado com a data definida pelo comprador.