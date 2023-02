Foto: Franklin de Freitas

Descendentes de ucranianos fizeram nesta sexta-feira (24) um ato em memória ao povo ucraniano, que há um ano vem sofrendo com os efeitos da guerra no país europeu. O ato foi realizado no memorial ucraniano do Parque Tingui, em Curitiba.

Nesta sexta, faz um ano que a guerra na Ucrânia começou. Em 24 de fevereiro de 2022, o país foi invadido pela Rússia. “Essa guerra precisa acabar” é o mote da manifestação em Curitiba. A cidade possui uma das maiores colônias de ucranianos e descendentes em todo o mundo.

















“É muito importante estar aqui neste espaço”, afirmou Felipe Melnyk Oresten, presidente da Sociedade Ucraniana no Brasil. “Todo dia 24 de agosto, viemos aqui lembrar a independência da Ucrânia. Hoje, também um dia 24, lembramos um ano dessa guerra. Um ano atrás, pensávamos ‘quanto tempo isso vai durar?’, e hoje estamos aqui. A Ucrânia se mantém viva lá, em todos os espaços”.

“Estamos aqui reunidos para suplicar a paz. Estamos animados com a proposta de paz que o presidente Lula fez, junto com o presidente dos Estados Unidos, em relação à ONU, para que o Brasil seja árbitro de uma solução de paz”, disse o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. “Nós precisamos da paz. A Ucrânia não pode ter sua geografia conhecida pelo nome de cidades bombardeadas. As cidades devem ser espaços de vida. O povo ucraniano é corajoso e resiliente. A humanidade anseia pela paz. A guerra é uma banalidade, uma estupidez, é obra do diabo. Nós, que temos fé, pedimos a Deus o fim da guerra.