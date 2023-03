José Fernando Ogura

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou na sexta-feira (17) o gabarito definitivo da primeira fase do Vestibular 2023, realizada no último dia 5 em Londrina e em outras quatro cidades do Paraná (Curitiba, Guarapuava, Cascavel e Umuarama). A divulgação faz parte de um calendário de ações da Coordenadoria de Processos Seletivos, que precede a divulgação do resultado da 1ª fase do Vestibular, na segunda (20), e o lançamento do boletim de desempenho do candidato, às 18h do mesmo dia.

O gabarito oficial com as respostas das 60 questões de Conhecimentos Gerais está disponível no portal da Cops.

Na próxima sexta-feira (24) será divulgado o Cartão de Inscrição do Candidato, que identificará o local onde os aprovados deverão fazer as provas na 2ª fase. O exame será nos dias 2, 3 e 4 de abril, exclusivamente em Londrina. Segundo a Cops, o ensalamento dos aprovados será definido nos próximos dias, considerando as salas dos Centros de Estudos da UEL, no campus; escolas e universidades públicas e particulares de Londrina.

No dia 2 serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 3, os candidatos farão a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, na qual cada curso indica três disciplinas. A relação pode ser consultada no Manual do Candidato, no portal da Cops. Para o dia 4 de abril está prevista a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.

Neste processo, estão sendo ofertadas na UEL 3.100 vagas, 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Os aprovados deverão iniciar as aulas no dia 17 de julho.