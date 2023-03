Divulgação UEPG

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anunciou nesta segunda (27) que identificou dez estudantes envolvidos na denúncia de racismo e apologia ao nazismo em um grupo de mensagens dos calouros do curso de jornalismo. A instituição também informou que vai afastá-los cautelarmente das atividades acadêmicas até o fim das investigações.

O caso será analisado em sigilo pela comissão de inquérito disciplinar da Pró-reitoria de Graduação. A punição máxima pode ser a expulsão. Outros estudantes ainda podem ser identificados. A ocorrência foi durante uma palestra sobre a luta das mulheres por direitos no Brasil, com a participação de movimentos sociais. Entre as mensagens trocadas pelo whatsapp estavam imagens de Hitler e comentários racistas.

Os nomes dos estudantes não foram divulgados.

A mesma universidade decidiu pela exclusão dos quadros da instituição dos sete acadêmicos do curso de Agronomia denunciados pela prática de racismo em grupos de mensagens. O inquérito disciplinar, instaurado em setembro e concluído em dezembro, garantiu aos denunciados o princípio do contraditório e da ampla defesa.