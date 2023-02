(UEPG)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) retomou nesta quarta-feira (01) as aulas para veteranos da graduação. O retorno é referente ao calendário do ano letivo de 2022, que prevê aulas até 18 de fevereiro. O ano letivo de 2023 inicia aulas em 9 de março.

O pró-reitor da Graduação (Prograd), professor Miguel Archanjo de Freitas Júnior, destaca que a retomada do ano letivo de 2022 gerou grande expectativa. “Não somente por exigência legal, mas por respeito aos nossos alunos e alunas, que têm o direito a ter os dias letivos e a carga horária prevista para a sua formação, além do respeito a toda a sociedade, que confia na nossa instituição e que sabe que entregamos aquilo que nos propomos”, afirmou.

O restantes dos dias letivos em fevereiro serão usados para fechamento de carga horária e conclusão de disciplinas. “Estes são dias letivos importantes. Toda estrutura universitária está em pleno funcionamento para que possamos finalizar o calendário de 2022 e retomar a normalidade das nossas atividades, após termos aprendido muito com a pandemia”, afirmou Júnior.

Após a conclusão do calendário de 2022, haverá recesso de 18 dias, entre fevereiro e março. As atividades de 2023 iniciam em 9 de março, com recepção de calouros em todos os cursos de graduação e início das aulas para o curso de Medicina. Demais cursos iniciam aulas dia 12.

A Prograd ainda divulgou, em 20 de janeiro, o Manual de Matrícula parte 2, para calouros que irão iniciar as aulas em março. De 2 a 6 de fevereiro, os candidatos poderão fazer a segunda etapa, que é a atualização dos dados pessoais e aceite do Termo de Ciência.

A terceira etapa é o acesso à Plataforma Kairóz para envio dos documentos pessoais e de escolaridade. A efetivação das matrículas, após a conferência dos documentos pela Prograd e considerando as vagas disponíveis, acontece até 17 de fevereiro.