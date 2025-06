Pesquisa da UFPR sobre câncer de mama busca voluntárias em Curitiba. (Divulgação)

Um estudo pretende avaliar novas estratégias no tratamento do câncer de mama em Curitiba. Desenvolvido pelo Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia (DPRF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), os pesquisadores buscam mulheres voluntárias para integrarem a mostra.

Leia mais:

O estudo é uma iniciativa do Centro de Estudos em Fisioterapia e Inovação Tecnológica Avançado (Cefita) e vai analisar o efeito da fisioterapia e do laser de pulseira na melhora de sintomas de pessoas que tratam a doença.

Quem pode participar do estudo?

Mulheres entre 20 e 75 anos que têm ou já tiveram a condição e estejam fazendo algum tipo de tratamento podem participar como voluntárias.

A ideia é verificar se os tratamentos são capazes de diminuir o cansaço e a dor, e aumentar a disposição, explica a professora Raciele Ivandra Guarda Korelo, que está à frente do projeto. A pesquisa dá continuidade a outro estudo, que avaliou as mesmas terapias em pacientes com fibromialgia.

“Os resultados mostraram resultados positivos, diminuindo a dor e aumentando o índice de funcionalidade do paciente fibromiálgico”,

diz a pesquisadora.

Como será o estudo com as voluntárias

As voluntárias para a pesquisa sobre câncer de mama serão avaliadas e deverão passar por dois atendimentos semanais, totalizando 10, que envolvem o uso da pulseira, exercícios de respiração e para a musculatura, além de uma máscara de argila para o rosto com o objetivo de promover bem-estar.

“Lembrando que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFPR, uma vez que é seguro”,

diz a professora.

Segundo Korelo, o método testado já é usado para tratar sintomas de diferentes condições crônicas, como doenças coronarianas, diabetes mellitus e fibromialgia, e a pesquisa visa agora verificar a eficácia para melhorar a qualidade de vida de pessoas em tratamento do câncer de mama.

Para participar, interessadas devem entrar em contato com pesquisadores pelos contatos: (41) 99590-4947 (Guilherme), (41) 99751-3298 (Maria Fernanda) ou pelo e-mail: [email protected].