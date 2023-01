O resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), concurso 2023, será divulgado nesta sexta-feira (13/01). A partir das 14 horas, no Setor de Ciências Agrárias, ocorrerá o tradicional banho de lama da UFPR, que volta a ocorrer após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

O evento retorna com uma estrutura diferente: a homologação da lista de aprovados no Vestibular 2023, anúncio que dará início à celebração dos calouros, será realizada no palco da festa. Nas edições anteriores, a homologação reunia a imprensa no Núcleo de Concursos da Universidade.

A programação do evento tem início às 13 horas, para as famílias e o público em geral. A divulgação do resultado está prevista para as 14 horas.

ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES:

Endereço: Setor de Ciências Agrárias: Rua dos Funcionários, nº 1540.