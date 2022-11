Leonardo Bettinelli/ Sucom UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga, a seguir, as programações, com datas e horários, de movimentação dos intercampi e dos restaurantes universitários, de acordo com setores e campi da Instituição. Acompanhe:

Intercampi

Dia 24/11 – quinta-feira (jogo às 16h00):

Intercampi 01 – para nas Agrárias às 15h15, não retorna devido a semana da Siepe.

Intercampi 02 – para nas Agrárias às 13h50, não retorna devido a semana da Siepe.

Intercampi 04 – para nas Agrárias às 14h30, não retorna devido a semana da Siepe.

Dia 28/11 – segunda-feira (jogo às 13h00):

Intercampi 01 – para às 12h30 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 15h15, saída das Agrárias.

Intercampi 02 – para às 12h10 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 16h30, saída da Reitoria.

Intercampi 04 – para às 12h40 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 15h10, aproximadamente, saída do Politécnico.

Dia 02/12 – sexta-feira (jogo às 16h00):

Intercampi 01 – para às 15h15 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 18h00, saída da PRAE/Itupava.

Intercampi 02 – para às 13h50 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 18h15, na Reitoria.

Intercampi 04 – para às 14h30 nas Agrárias, e retorna a programação normal às 18h20, na Reitoria.

Restaurantes Universitários

Dia 24/11 – quinta-feira (jogo às 16h00):

-Jantar em Curitiba apenas nos RUs Central e Politécnico – todos RUs do interior e litoral estarão abertos.

Dia 28/11 – segunda-feira (jogo às 13h00):

-Todos RUs estarão abertos em horário normal, jantar normal.

Dia 02/12 – sexta-feira (jogo às 16h00):

-Jantar em Curitiba apenas nos RUs Central e Politécnico – todos RUs do interior e litoral estarão abertos.