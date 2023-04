Reprodução/UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Rede Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Idiomas sem Fronteiras (Andifes IsF), oferta 2125 vagas em sete cursos de idiomas on-line gratuitos: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português para estrangeiros.

As inscrições devem ser feitas das 12h desta segunda-feira (17) até as 12h do dia 27 de abril. Podem participar integrantes de toda a comunidade acadêmica – alunos, professores e técnicos administrativos.

Cada turma terá 25 vagas e mais 20 em lista de espera. Para se inscrever, é necessário apresentar comprovante de vínculo com a instituição (exceto para a comunidade estrangeira que deseja se inscrever nos cursos de português) e comprovante de proficiência para cursos que não sejam do nível iniciante, conforme edital.

Só é permitida a inscrição em um único idioma por CPF, exceto para a comunidade estrangeira que pode se inscrever para um curso de português e mais um curso de outro idioma.

As aulas serão realizadas totalmente on-line, de forma síncrona, e podem durar de um a dois meses, em dois encontros semanais de duas horas cada ou em um único encontro de quatro horas.

Todos os detalhes sobre os temas dos cursos, horários e elegibilidade estão descritos no edital disponível na página da Andifes.

Os cursos são gratuitos e ofertados de forma colaborativa pelos especialistas de idiomas credenciados na Rede Andifes IsF, que é a primeira rede a ofertar cursos de idiomas de forma aberta, gratuita.