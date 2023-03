Arquivo UFPR

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) é a melhor universidade pública do Paraná, classificada em 801-1000 no QS World University Rankings 2023. A única universidade paranaense na lista das melhores do mundo, sendo referência global para estudantes, professores e gestores.

Na América Latina, a UFPR mantém a 32ª colocação, no Brasil, está na 8ª posição no ranking e entre as federais – ocupa o 5º lugar, se destacando em 11 áreas de conhecimento com base nos dados divulgados pela QS World University Rankings.

Para essa edição, foram analisadas mais de 1.500 universidades em 104 países e regiões, o que tornou um dos maiores e mais diversificados rankings universitários até hoje. A classificação deste ano analisou mais de 117,8 milhões de citações em mais de 16,4 milhões de publicações de pesquisa. Isso mostra como o ensino superior tem mudado ano após ano.

A universidade de Massachusetss Institute of Technology (MIT), nos EUA, lidera pelo seu 11ª ano consecutivo o ranking. Seguida pela universidade de Cambridige e, em terceiro, a universidade de Stanford.