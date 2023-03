Reprodução/UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) lamenta o falecimento do antigo músico pistonista da Orquestra Sinfônica da UFPR, Geraldo Elias de Souza – aos 93 anos de idade –, que ocorreu na última quinta-feira (23). Nas décadas de 60 e 70, Geraldo integrou a Orquestra Sinfônica da UFPR como primeiro trompete, exercendo também a função de tesoureiro no grupo.

Natural do Rio de Janeiro, o músico iniciou seus estudos de trompete com seu pai Heitor Elias de Souza e, posteriormente, graduou-se em trompete pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 1972.

Ao longo da carreira musical, foi trompetista da Rádio Tupi e das orquestras das rádios Nacional e Mundial, além de ter participado de gravações com a orquestra de Paulo Moura.

Orquestra Sinfônica da UFPR

Em 1946, três jovens universitários – Kalil Rahe, Hélio Brandão, Gabriel Brandão – e o Capitão Flamarion Pinto de Campos se reuniram e formaram a Orquestra Estudantil de Concertos que, após seguidas apresentações trabalhando pelo desenvolvimento da música erudita no estado, foi transformada em Orquestra Sinfônica da UFPR em 1958, na inauguração do Auditório da Reitoria.

A orquestra era uma organização com administração independente, subvencionada e reconhecida oficialmente pela Reitoria da UFPR. O grupo realizou concertos em Curitiba, em outras cidades do estado do Paraná e nas principais capitais brasileiras.