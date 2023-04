A UFPR: nunca é tarde para estudar, apesar dos obstáculos (Franklin de Freitas)

Reconstruir a vida em outro país é um desafio que permeia o caminho de migrantes e refugiados. A familiaridade com a língua nacional está ligada diretamente à adaptação e até mesmo ao surgimento de oportunidades de emprego e de qualificação, como um curso universitário.

Para acolher esse público e oferecer o ensino de português brasileiro gratuitamente, a Universidade Federal do Paraná abre suas portas há dez anos com o projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária (PBMIH). Centenas de migrantes já passaram pelo curso, que contempla cinco níveis de aprendizado – Básico I e II, Intermediário I e II, e Avançado I.

As inscrições para o primeiro semestre estão abertas. Novos alunos precisam realizar um teste de nivelamento neste sábado (8) para que a equipe identifique o nível adequado ao conhecimento do candidato. As aulas acontecem aos sábados pela manhã, entre 15 de abril e 1 de julho, no prédio da Reitoria da UFPR.

O curso atende migrantes portadores de visto de auxílio humanitário, solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas e migrantes em vulnerabilidade social, moradores de Curitiba e região metropolitana. Além disso, também há vagas pessoas que já tiveram esse tipo de visto. Não é necessário ter conhecimento prévio da língua e a documentação deve ser comprovada no ato da matrícula.

Neste ano, o projeto também oferecerá aulas de português para filhos de migrantes – crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos. Para participar, é necessário que o pai ou a mãe esteja fazendo o curso. As aulas serão simultâneas, como forma de auxiliar também quem não tem onde deixar os filhos neste período.

Os alunos que frequentam 80% ou mais da carga horária e obtêm acima de 70 pontos nas avaliações recebem um certificado de curso de português da UFPR. Neste ano, 40 graduandos de Letras, orientados por docentes do curso, ministrarão as aulas para os migrantes. As vagas disponíveis são ocupadas por de inscrição.

Português Brasileiro para a Migração Humanitária (PBMIH)

Teste de nivelamento: 8 de abril

Inscrições: até 15 de abril neste link

Mais informações: www.pbmih.ufpr.br

Aulas: de 15 de abril a 1 de julho

Horário: 10h20 às 12h20