Franklin de Freitas

Estudantes que participaram da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tiveram nota acima de zero na prova de redação terão mais uma chance de ingressar na UFPR, agora por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O período de inscrições começa no dia 16 de fevereiro e vai até as 23h59 do dia 24 de fevereiro. Para esta edição do SiSU, a UFPR oferta 1303 vagas, em 120 cursos.



Do total de vagas, 633 são para a ampla concorrência e 670 para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas (com subcotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência).