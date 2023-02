Franklin de Freitas

Estudantes que participaram da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tiveram nota acima de zero na prova de redação terão mais uma chance de ingressar na UFPR, agora por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O período de inscrições começa no dia 16 de fevereiro e vai até as 23h59 do dia 24 de fevereiro. Para esta edição do SiSU, a UFPR oferta 1303 vagas, em 120 cursos.

Do total de vagas, 633 são para a ampla concorrência e 670 para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas (com subcotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). As vagas estão distribuídas entre cursos sediados em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. O quadro de vagas ofertadas pela UFPR pode ser conferido no termo de adesão.

As inscrições para o SiSU são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Portal do Ministério da Educação (http://sisu.mec.gov.br). O candidato pode se inscrever em até duas opções de vaga, que poderão ser alteradas durante o período de inscrição.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de fevereiro, no mesmo site da inscrição. Os aprovados para vagas na UFPR deverão fazer o registro acadêmico pelo site do Núcleo de Concursos, entre o dia 2 de março e as 17 horas do dia 8 de março.

Documentação

Para o registro acadêmico é necessário enviar os seguintes documentos:

a) Documento de identificação ou, para candidatos estrangeiros, o RNE-PERMANENTE. Como documento de identificação poderão ser aceitos, desde que dentro do prazo de validade no momento do registro acadêmico, os seguintes documentos: Carteira de Identidade Civil, RNE PERMANENTE, Carteira de Identidade Militar, Carteira Nacional de Habilitação, carteiras funcionais, carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos de Classe, Certificado de Dispensa de Incorporação, Passaporte.

b) Certidão de nascimento ou de casamento;

c) Histórico Escolar de Ensino Médio ou equivalente;

d) Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente ou, excepcionalmente, Declaração de Conclusão de Ensino Médio;

e) Comprovante impresso de situação cadastral regular no CPF – deverá ser impresso a partir do site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp);

f) Documentos exigidos para fins de comprovação de renda, conforme estabelecido no Guia do Candidato, para os candidatos às vagas reservadas a estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo.

É fundamental que os documentos estejam legíveis.

Os candidatos não selecionados na chamada geral terão a oportunidade de constar na lista de espera. Para isso, devem manifestar formalmente seu interesse por meio da página do SISU no Portal do Ministério da Educação (http://sisu.mec.gov.br), no período de 28 de fevereiro até as 23h59 do dia 8 de março.

Todas as informações sobre a primeira edição do SiSU 2023 estão disponíveis no edital.

Acompanhe todas as etapas do SiSU no site e no Instagram do NC/UFPR (@ncufpr).