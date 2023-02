Pontal do Paraná

Os participantes da quinta e última etapa do Circuito de Corridas de Rua Sanepar terão como cenário de fundo o mar da Praia de Leste. A prova, que será neste domingo (19) em Pontal do Paraná, teve o seu trajeto alterado para permitir que os corredores fiquem o maior tempo correndo à beira-mar. Já são mais de 800 inscritos.

A largada ocorrerá na Avenida Teixeira Neto, em frente ao número 80. A partir das 7 horas, saem os corredores das categorias feminino e masculino de 5 km e 10 km. Às 8h30, tem a largada kids e a caminhada.

Esta etapa encerra o circuito Corridas Sanepar no Litoral, que faz parte das comemorações dos 60 anos da Companhia. As etapas anteriores foram em Curitiba, Guaratuba, Matinhos e Morretes. A previsão é que as provas sejam estendidas para outras regiões do Estado ainda no primeiro semestre.

Ao promover o circuito Corridas Sanepar, a Companhia visa estimular a prática esportiva para melhorar a saúde física e mental da comunidade. “Essa atividade está ligada à missão da Sanepar de promover saúde pública com os serviços de saneamento”, afirma o diretor-presidente da empresa, Claudio Stabile.

As inscrições são feitas AQUI.