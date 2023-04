Mário Akira

A última semana de abril deve ser com temperaturas amenas na maior parte das tardes em Curitiba. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as máximas devem girar entre 22ºC nesta terça-feira (25) e 20ºC na quarta-feira (26), chegando aos 23ºC no fim de semana. As mínimas ficam entre 13 e 15 graus ao longo da semana.

Essa condição é bem típica do outono, uma estação de transição, que ainda tem como componente uma amplitude térmica mais alta. As madrugadas e o início das manhãs ainda seguem com alguma sensação de frio, mas nada intenso como na semana passada, quando as mínimas chegaram aos 8 ou 9 graus na Capital.

Nesta terça-feira (25), o sol ainda aparece em boa parte do dia, mas no final da noite a nebulosidade pode ficar mais presente e a quarta-feira pode ter pancadas de chuva. Depois o tempo fica bom novamente e assim deve terminar o mês. Os primeiros dias de maio têm previsão de alguma mudança nestas condições, com queda nos valores máximas e mínimos. Uma nova onda de frio pode acontecer após o dia 6 de maio.