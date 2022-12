O fim de semana está repleto de atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Espetáculos cênicos continuam na programação e estão entre as opções para o fim de semana, como a ópera Celebre a Vida – Um Natal para o Mundo Todo, que estreou na última quinta-feira no Memorial Paranista (Parque São Lourenço). Apresentada ao ar livre, a superprodução da Fundação Cultural de Curitiba é baseada no conto clássico de Natal do escritor Charles Dickens (1812-1870), sobre a história de um home rico, solitário e sovina que se transforma e muda a sua forma de ser, em um milagre na noite de Natal. A ópera fica em cartaz até domingo (18), às 21h.

Domingo (18/12) é o último dia para assistir à outra encenação encantadora, o Auto de Natal na Ilha dos Poetas, no Passeio Público. O espetáculo será apresentado também no sábado, às 19h30.

O Rock’n Xmas no Hard Rock Cafe Curitiba promove apresentações com bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores. Domingo, segunda e terça-feira (18 a 22/12) haverá duas sessões diárias, às 19h30 e 21h, finalizando com queima de fogos.

A Banda Tupi Pererê realiza o show Borogodó de Natal na tarde de sábado (17/12), às 16h, no Teatro Fernanda Montenegro (R. Cel Dulcídio, 517). O grupo musical é formado por arte educadores que, neste espetáculo, levam o encantamento do Natal para o palco. Os ingressos devem ser retirados no Sympla, e na entrada os espectadores devem entregar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo novo para doação.

Música

O projeto Nosso Canto, realizado pela Fundação Cultural de Curitiba, completa no sábado (17/12) uma série de apresentações nas regionais. A apresentação será às 11h, na Rua da Cidadania Pinheirinho.

A Camerata Antiqua de Curitiba apresenta-se sábado (17/12), às 20h, na Igreja de Santo Antônio – Orleans. O concerto tem regência de Mara Campos e conta com a solista Ana Paula Machado. No programa, obras de Vivaldi, Händel e canções natalinas.

Natal nos parques e praças

Além dos espetáculos, parques e praças de Curitiba continuam com muitas opções. Ainda neste fim de semana é possível percorrer o Caminho de Luz da Ligga dos parques Náutico e Barigui (mediante agendamento). Na Praça Santos Andrade, continua a roda-gigante na Vila de Natal Electrolux. Na Rua das Flores, a decoração do Natal O Boticário; e na Praça Osório, os produtos e artesanatos da Feira de Natal.

Num passeio pela cidade, ainda é possível conhecer a bola de natal gigante da Praça Afonso Botelho (Praça do Athletico). E para as crianças, o Carrosel Veneziano e a Casa do Papai Noel Condor, no Passeio Público, e o Carrossel Marista no Parque Tanguá.

Confira da atrações o último final de semana antes do Natal

Missa de Natal com Padre Reginaldo Manzotti

Sábado, às 17h

Rotatória do Centro Cívico – Avenida Cândido de Abreu, 817

Show de Luzes no Jardim Botânico

Sábado, 19h,19h30 e 20h

Canto Coral Nosso Canto

Música e inclusão cultural no Natal de Curitiba.

Sábado, às 11h

Rua da Cidadania Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2033

Camerata Antiqua de Curitiba – Concerto nas Igrejas

Sábado, às 20h

Igreja de Santo Antonio – Orleans

Rod BR-277 (Curitiba/Ponta Grossa), 4195

Rock’n Xmas no Hard Rock Cafe Curitiba

Domingo, segunda e terça-feira, às 19h30 e 21h

Hard Rock Cafe Curitiba – Rua Buenos Aires, 50

Borogodó de Natal com o Tupi Pererê

Sábado, às 17h

Teatro Fernanda Montenegro – R. Coronel Dulcídio, 517

Para reservar ingressos, é necessário acessar o Sympla

A entrada no dia será 1Kg de alimento não perecível ou 1 brinquedo novo

Carrossel Veneziano Condor no Passeio Público

Até 8 de janeiro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 14h às 21h; sábados e domingos, das 10h às 21h

Casa do Papai Noel Condor

Até 23 de dezembro

Passeio Público

Horários do Papai Noel: terça a sexta, das 14h às 17h. Sábados e domingos, das 14h às 19h.

Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá

Até 8 de janeiro

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 21h.

Nos dias 24/11 e 31/12, das 14h às 20h

Fechado nos dias 25/12 e 01/01

Auto de Natal na Ilha dos Poetas no Passeio Público

Sábado e domingo, às 19h30

Passeio Público

Feira Especial de Natal da Praça Osório

Até 23 de dezembro

Praça Osório

Segunda a sábado: das 10h às 21h. Domingo: das 14h às 20h.

Ópera Celebre a Vida no Memorial Paranista

Sábado e domingo, às 21h

Memorial Paranista – Rua Mateus Leme, 4700

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br