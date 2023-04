Franklin de Freitas

O último fim de semana antes da Sexta-Feira Santa e da Páscoa foi de movimento no comércio e nas feiras de Curitiba. Neste domingo (2), muita gente procurou pelas Feiras Especiais de Páscoa nas praças Osório e Santos Andrade, abertas desde a quarta-feira passada. Nos locais, os consumidores encontram uma variedade de produtos artesanais típicos da Páscoa e com preços atrativos. A feira do Largo da Ordem também esteve bastante movimentada neste domingo.

Mas a semana também deve ser de movimento no comércio, especialmente para o setor supermercadista. A semana deve concentrar as vendas para a data, como costuma acontecer todos os anos. A Páscoa é a segunda data de maior venda para o setor supermercadista do Brasil, perdendo apenas para o Natal.

O consumidor, contudo, precisa estar atento aos preços. A maior parte dos produtos típicos da Semana Santa subiram muito de preço. Por isso, é importante que o consumidor pesquise antes de ir às compras, usando instrumentos como os apps de pesquisa de preços.