Divulgação/Fecomércio-PR

O fim de semana que antecede o aniversário de Curitiba, no dia 29 de março, a próxima quarta-feira, tem eventos para comemorar a data. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude oferece um fim de semana com atividades de esporte e lazer gratuitas, entre elas os Jogos do Piá e brincadeiras nas regionais, além de um passeio ciclístico. No sábado tem mais uma edição dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão acontecer nas regionais Portão, Santa Felicidade, Tatuquara, Cajuru e Boqueirão. Também no sábado haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. Às 10h15, começará uma caminhada em comemoração ao aniversário de Curitiba, com saída da Praça Oswaldo Cruz e chegada na Praça Eufrásio Correia, onde acontece um evento da Câmara Municipal de Curitiba em homenagem à cidade. No domingo tem o tradicional Passeio Ciclístico, partindo da Rua Bento Viana, esquina com Avenida Água Verde, encerramento no estacionamento do Parque Barigui, na Avenida Cândido Hartmann.