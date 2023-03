Daniel Castellano / SMCS

O último fim de semana de verão e com previsão de sol, neste sábado e domingo (18 e 19), são bons motivos para curitibanos e turistas curtirem duas das atrações que comemoram os 330 anos de Curitiba. A roda-gigante da Praça Santos Andrade, no Centro, e os carrosséis do Passeio Público e Parque Tanguá estão abertos para todos se divertirem e, o melhor, sem gastar nada.

A roda-gigante e os carrosséis dos 330 anos de Curitiba funcionam gratuitamente de terça a sexta-feira, das 12h às 20h; e aos sábados e domingos, das 9h às 20h. Às segundas-feiras, acontece a manutenção dos equipamentos.

Sucessos de Natal

Os carrosséis venezianos recebem crianças de até 12 anos. Adultos podem acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Já a roda-gigante da Praça Santos Andrade, no Centro da capital, recebe crianças e adultos (a altura mínima será de 1 metro). Além disso, os brinquedos terão acessibilidade para o público com dificuldade de locomoção.

Sucessos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, desta vez, as atrações ficam em funcionamento por mais tempo, ao menos até o fim de abril, o que permite que ainda mais pessoas aproveitem.

Na próxima segunda-feira (20/3), às 18h24 (hora legal de Brasília), o verão se despede e dá entrada ao outono.