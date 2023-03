Franklin de Freitas

Este será o último fim de semana do verão. A estação termina às 18h24 da próxima segunda-feira (20). A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de sol na maior parte do Estado nesta sexta-feira (17). Alguma nebulosidade e chuviscos podem acontecer na Grande Curitiba. No sábado (18), o tempo firma em todo o Estado e assim fica até a próxima semana.

O verão no Paraná foi marcado pelas chuvas. Apesar de ser tradicionalmente a estação com maior pluviosidade, a quantidade desta vez surpreendeu e provocou muitos transtornos aos paranaenses. Foram enchentes, deslizamentos que provocaram bloqueios de rodovias — afetadas até hoje — e problemas para a agricultura.

As chuvas ainda mantêm o volume de colheitas aquém das expectativas iniciais, apesar de um certo ganho nesta semana. A soja teve acréscimo de mais 1 milhão de hectares colhidos, elevando de 30% para 48% o porcentual retirado dos campos. Em média, esse porcentual deveria ser atingido na semana anterior.

Apesar do fluxo em meia pista em dois pontos da BR-277, no Litoral, o Porto de Paranaguá segue operando normalmente.