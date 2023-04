Divulgação/Assessoria de Imprensa

As inscrições para o APROVA, projeto que prepara jovens para ingressar no Ensino Superior, terminam nesta sexta-feira, dia 21. São mais de 1 mil vagas oferecidas gratuitamente em 15 municípios do Paraná. As aulas devem se iniciar em maio.

O programa, desenvolvido pela instituição GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), funciona como um cursinho pré-vestibular. O objetivo do projeto é atender alunos entre 14 a 18 anos da rede pública estadual do Paraná que queiram reforçar a aprendizagem ou entrar no ensino superior.

Em Curitiba, são 280 vagas. Ainda haverá turmas no litoral paranaense e em diversas outras regiões. Os municípios atendidos serão os seguintes: São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Ponta Grossa, Cianorte, Maringá, Guaraqueçaba, Alvorada do Sul, Ibiporã, Porecatu, Santo Antônio do Caiuá, Itaguajé, Centenário do Sul, Primeiro de Maio, além da capital paranaense.

Metodologia

A metodologia pedagógica implementada pelo APROVA oferta aulas com conteúdos relacionados à realidade e cenários da vida dos jovens, identificando os problemas, os desafios e as questões atuais que precisam ser entendidas. O programa é desenvolvido por uma equipe de professores jovens e especializados, com experiência em ensino médio e em lecionar para pré-vestibulares, tornando a vivência do aluno dinâmica e especial.

Municípios a serem contemplados com turmas do projeto APROVA

N° CIDADE TURMAS QTD p/turma QTD alunos APOIADOR POPULAÇÃO 1 Curitiba 7 40 280 CTG BrasilIGBFAS 1.948.626 2 São José dos Pinhais 3 40 120 IGB 329.058 3 Campina Grande do Sul 1 40 40 IGB 42.880 5 Ponta Grossa 3 40 120 UNESCOCTG Brasil 355 336 6 Cianorte 2 45 90 CTG 83.816 7 Maringá 3 40 120 CTG 403.063 8 Guaraqueçaba 1 35 35 IGB 7.594 9 Alvorada do Sul* 1 35 35 CTG Brasil 11 503 10 Ibiporã 1 35 35 CTG Brasil 55.131 11 Porecatu 1 35 35 CTG Brasil 12.587 12 Santo Antônio do Caiuá 1 35 35 CTG Brasil 2.611 13 Itaguajé 1 35 35 CTG Brasil 4 568 14 Centenário do Sul 1 35 35 CTG Brasil 10.704 15 Primeiro de Maio 1 35 35 CTG Brasil 11.138

Serviço

As inscrições podem ser feitas online, através do link: https://forms.gle/7XCKHdmSECHAnZ5L6