Vacina é a principal ferramenta para controle da pandemia (Franklin de Freitas)

Pouco mais de dois anos após o início da campanha de vacinação, nove em cada dez paranaenses já tomaram a vacina contra a Covid-19. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até ontem 10.589.004 paranaenses haviam tomado ao menos uma dose do imunizante, o equivalente a 89,5% dos 11,8 milhões de habitantes no estado. Contudo, quase um milhão de pessoas (cerca de 8,5% da população) consideradas elegíveis para tomar a vacina ainda não o fizeram, ou seja, não tomaram qualquer dose do imunizante.

Desde que a campanha de imunização teve início, em janeiro de 2021, o quadro sanitário melhorou expressivamente no estado. Há dois anos, por exemplo, a média móvel de diagnósticos diários da doença era de 2.975, enquanto a média de óbitos por dia era de 36. Nesta quarta-feira (8), a média móvel de casos novos no estado já era de 227 e a de mortes estava próxima de zero.

À medida que o quadro sanitário melhora, entretanto, a procura pela vacina tem caído e a ‘fila dos atrasados’, aumentado.

Em 2021, por exemplo, foram aplicadas 5.889.171 doses da vacina apenas no primeiro semestre. No segundo semestre daquele ano, já com mais vacinas disponíveis, foram 13.305.468 doses aplicadas.

A partir do ano passado, contudo, o número de doses aplicadas começou a cair progressivamente. No primeiro semestre, foram 7.292.592 doses aplicadas. No segundo, 1.974.469.

Já neste ano, entre os dias 1º de janeiro e 7 de fevereiro, foram 211.870 doses aplicadas, 91% a menos que no mesmo período de 2022 (que teve 2.358.284 doses aplicadas).

Com isso, a fila dos atrasados já reúne milhões de pessoas. Além dos quase um milhão de paranaenses que não tem registro da primeira dose da vacina, outros 782 mil indivíduos não tomaram a segunda dose do imunizante e, portanto, estão com esquema vacinal incompleto. Além disso, 2,8 milhões de paranaenses são considerados faltosos na primeira dose de reforço (terceira dose da vacina) e o estado ainda possui aproximadamente 4,3 milhões depessoas habilitadas para tomar a segunda dose de reforço (quarta dose), mas que ainda não atualizaram a imunização.

Curitiba registra queda de 23% nos casos novos

Publicado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o boletim semanal da Covid-19 em Curitiba mostra que a capital parnaaense registrou nos últimos sete dias (de 1º de fevereiro a 7/2) 295 casos novos da doença, com uma média de 42 registros diário. Trata-se de uma redução de 23% no número de diagnósticos na comparação com a semana anterior, que somou 383 casos novos de Covid.

No mesmo período, foram divulgadas oito mortes causadas pela doença. As vítimas são cinco homens e três mulheres, sendo que sete dessas pessoas tinham mais de 68 anos e todos apresentavam comorbidades.

Além disso, nesta terça-feira o município contabilizava 351 casos ativos de Covid, correspondente ao número de pessoas em fase ativa da doença e com potencial de transmissão do vírus.

Balanço da pandemia no estado e na capital e importância da vacinação

Desde o início da crise sanitária, em 2020, 581.229 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19, sendo contabilizados 8.674 óbitos na cidade. No Paraná todo, já são 2.899.222 casos contabilizados, com 45.718 falecimentos.

Para prevenir o aumento de casos graves e óbitos, é fundamental que as pessoas procurem os postos de saúde para receberem o imunizante. Recentemente, a Sesa inicou a distribuição de 261.999 vacinas, com 117.610 doses da Pfizer destinadas para bebês a partir dos seis meses e outras 25 mil doses para crianças de cinco a 11 anos. As demais doses foram destinadas para a população acima de 18 anos.

Para quem mora em Curitiba, é possível acompanhar o calendário de vacinação e saber onde estão os postos de vacinação pela cidade através do site imunizaja.curitiba.pr.gov.br. Em outros municípios, as prefeituras locais divulgam essas informações em suas redes sociais e sites oficiais.

Mais de 68 milhões de ‘atrasados’ no país

Até o momento, cerca de 19,1 milhões de pessoas estão em atraso com a segunda dose do esquema vacinal primário contra a covid-19 no Brasil e 68,4 milhões estão em atraso com a primeira dose de reforço. Além disso, 30,2 milhões de pessoas ainda não tomaram o segundo reforço da vacina Covid-19 em todo o país.