(João Frigério)

A parede de um prédio antigo desabou sobre dois trabalhadores nesta manhã de segunda-feira, 20 de março. As vítimas trabalhavam na demolição do prédio localizado na esquina da Avenida Desembargador Motta com a Rua Dr. Pedrosa, no centro de Curitiba. O espaço era conhecido por abrigar por muitos anos o antigo bar Democratas.

Este é o terceiro caso deste tipo de acidente registrado em menos de um mês em Curitiba. O último caso foi registrado há quatro dias. Três homens, pai e filhos, trabalhavam na demolição de uma obra no bairro Rebouças, em Curitiba, quando a estrutura da construção desabou sobre um dos trabalhadores. A construção na Avenida Brigadeiro Franco, em frente à Praça da Arena da Baixada, será substituída por um prédio residencial.

No começo do mês, dois trabalhadores ficaram feridos. O muro de um condomínio de luxo desabou sobre dois trabalhadores na manhã de quinta-feira, 2 de março. Eles estavam trabalhando no calçamento, ao lado do muro, de um condomínio de luxo localizado na Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

