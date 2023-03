(Unespar)

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abrirá um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de docentes. As inscrições vão de 20 de março a 9 de abril. Ao todo serão ofertadas 140 vagas nas mais diversas áreas do conhecimento, para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. A inscrição acontece por meio do preenchimento de uma ficha e pagamento da taxa de inscrição, referente ao valor de R$ 120. Confira o edital.

As vagas são para os cursos de Ciências Econômicas, Serviço Social, Turismo e Negócios, Ciência da Computação, Administração, Ciências Sociais Aplicadas, Pedagogia, Matemática, Letras – Inglês, Letras – Português, Direito, Engenharia de Produção Agroindustrial, Geografia, Artes Visuais – Licenciatura, Música, Cinema e Audiovisual, entre outros.

O horário das atividades dos professores contratados será fixado de acordo com o regime de trabalho e com as necessidades do respectivo Centro de Área e serão contratados os candidatos aprovados que tiverem disponibilidade para os horários de aulas e atividades estabelecidos pela Unespar, podendo ser em períodos matutinos e/ou vespertino e/ou noturno, inclusive aos sábados.

Os vencimentos serão definidos de acordo com o enquadramento no momento da contratação, considerando R$ 8.870,35 para 40 horas semanais para professor doutor, R$ 5.882,39 para 40h para professor mestre, R$ 4.262,59 para 40h para professor especialista e R$ 3.410,07 para 40h para professor graduado.

As contratações serão feitas por tempo determinado de até doze meses e, permanecendo a necessidade que gerou a contratação, poderão ser prorrogados por quantas vezes forem necessárias, desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos.

O processo será dividido em três fases: Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com sorteio de ponto no dia 21 de maio; Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, com sorteio de ponto no dia 21 de maio; e Prova de títulos, de caráter classificatório.

O resultado final do PSS para docente, será divulgado a partir do dia 27 de junho, no site unespar.edu.br/concursos e o resultado homologado será publicado a partir de 4 de julho. Demais editais referentes ao processo seletivo, também serão divulgados no mesmo site.

ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO – Entre os dias 20 e 26 de março será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição, o/a candidato/a que: For membro de família de baixa renda e estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto Federal 6.593/2008; ou for doador de sangue ou de medula óssea conforme estabelece a Lei 19.293 de 13 de dezembro de 2017, alterada pela Lei 20.310 de 10 de setembro de 2020 – a comprovação da condição será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o qual deverá ser juntado no ato de inscrição.