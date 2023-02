Hully Paiva/SMCS

Começa na próxima segunda-feira (27/2) a reforma da Unidade de Saúde Irmã Tereza Araújo, no Boqueirão. O investimento é de R$ 250 mil, recursos do Tesouro Municipal. As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e devem durar três meses.

Diante da interrupção do atendimento no local, a SMS montou um esquema especial durante este período. Os usuários deverão procurar duas unidades: Moradias Belém (para casos clínicos) e Eucaliptos (odontologia).

Além da unidade Irmã Tereza Araújo, estão em reforma a Unidade de Saúde Campina do Siqueira e a da Praça Ouvidor Pardinho.

“Isso vai exigir um pouco de paciência da população, a quem pedimos apoio neste momento, porque estaremos trabalhando para entregar uma unidade saúde mais qualificada e com mobiliário novo depois das obras”, avisa a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Irmã Tereza

A reforma prevê a troca de todo o piso paviflex por piso granitina, revisão da cobertura, instalação de pontos elétricos e hidráulico novos para melhorar a ergonomia durante os atendimentos.

Haverá, ainda, a substituição de acabamentos elétricos e hidráulicos, impermeabilização do piso da área de circulação, execução de caixa de captação para o escoamento da água de chuva que fica empoçada no estacionamento, além de pintura interna e externa.

A supervisora do Distrito Sanitário do Boqueirão, Deise Tortelli, pede tranquilidade à população: “A Unidade de Saúde Irmã Tereza Araújo atende a 12 mil pessoas por mês e vai retornar com a estrutura mais adequada para todos os nossos usuários.”

Clínica odontológica

Também está prevista a reforma da clínica de odontologia, um investimento de R$ 59,7 mil, para troca do piso de paviflex para granitina; instalação de ar condicionado; individualização das três cadeiras em três pontos distintos e separados por biombos.

A reforma da clínica odontológica ainda prevê a individualização dos pontos com readequação das instalações hidráulicas e de ar comprimido, instalação de pias individuais para cada um dos três pontos de atendimento; reorganização das instalações elétricas, com reposicionamento de tomadas e luminárias, pintura interna.