Troca de Comando da Polícia Montada

O tenente-coronel Luciano Cordeiro assumiu nesta semana o comando do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar do Paraná. Ele substitui o tenente-coronel Roberto Ribeiro dos Santos Júnior, que segue para a reserva remunerada.

O Regimento de Polícia Montada conta com mais de 160 cavalos que atuam em todo o Estado do Paraná. Eles fazem patrulhamento e garantem a segurança em eventos com grandes públicos e situações nas quais há a necessidade de manter a ordem pública.

O RPMon, unidade mais antiga da Polícia Militar, tem 143 anos. Foi criado em 28 de junho de 1879. Participou do Cerco da Lapa (Revolução Federalista entre 1893 e 1895), passando a chamar-se Regimento de Polícia Montada “Coronel Cândido Dulcídio Pereira” em 1968.

O novo comandante do Regimento de Polícia Montada, tenente-coronel Luciano Cordeiro, que estava até então à frente do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), agradeceu por retornar ao RPMon como comandante. “Eu já atuei aqui em outra oportunidade e fico até sem palavras para agradecer a confiança do Comando-Geral da Polícia Militar. É um desafio seguir o bom trabalho que foi realizado até aqui e vamos colocar em prática os objetivos de melhorar cada vez mais a Cavalaria”, destacou.

O agora ex-comandante do RPMon agradeceu a Polícia Militar pelos 35 anos de atuação. “Foi um período desafiador, pois assumi no final da pandemia da Covid-19 e conseguimos manter as atividades do Regimento em pleno funcionamento. Conseguimos realizar obras importantes do RPMon como pinturas, reformas das duchas dos cavalos, das baias e adquirir novos animais”, disse o tenente-coronel Roberto Ribeiro dos Santos Júnior.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, esteve presente na solenidade e destacou o trabalho de ambos os tenentes-coronéis dentro da corporação. “Dois comandantes extremamente capacitados e que elevam o nome da Polícia Militar do Paraná. É importante manter esse bom trabalho dentro do Regimento para que isso reflita na sociedade, promovendo mais segurança, principalmente nos grandes eventos”, disse.

“A Cavalaria é o símbolo da corporação, sendo a unidade mais antiga e que serve de inspiração para muitos de nós, militares estaduais”, completou o comandante do Comando de Policiamento Especializado, coronel Mario Henrique do Carmo, que também participou do evento.