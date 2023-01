Reprodução/Unila

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu, publicou edital de novo concurso público para carreiras de técnico-administrativo em educação, disponibilizando um total de 41 vagas para os níveis médio, técnico e superior. O edital de seleção prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos).

Entre os cargos de nível médio estão assistente em administração, técnico de laboratório (Física e Edificações), técnico de tecnologia da informação e técnico em contabilidade. Para nível superior, há vagas para administrador, analista de tecnologia da informação, assistente social, médico e técnico de assuntos educacionais. A remuneração inicial é de R$ 2.446,96 para cargos dos níveis médio e técnico e R$ 4.180,66 para cargos de nível superior.

Inscrições e provas

As inscrições serão abertas a partir do dia 5 de janeiro. Os interessados poderão se candidatar até 9 de fevereiro, pelo site Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), banca organizadora do concurso. As provas serão realizadas no dia 12 de março e o concurso consistirá de uma única prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para mais informações, acesse o edital de abertura do concurso e seus anexos. (https://documentos.unila.edu.br/concursos/001-2022).