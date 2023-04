Reprodução/Parlamento do Mercosul

Portadores de visto humanitário, solicitantes de refúgio e refugiados podem concorrer a 114 vagas em 29 cursos de graduação ofertadas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 31 de maio, por meio da página http://portal.unila.edu.br/refugiados2024. Considerada a Universidade mais internacional do Brasil, a UNILA tem alunos de 39 nacionalidades e recebe estudantes refugiados e portadores de visto humanitário desde 2018. A instituição fica em Foz do Iguaçu (PR), na região de fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Os aprovados terão direito a educação gratuita ao longo de todo o curso. Além disso, os primeiros classificados em cada curso também serão selecionados para o recebimento dos auxílios do Programa de Assistência Estudantil da UNILA, que inclui vagas temporárias em alojamento estudantil e auxílio financeiro para alimentação.

Para participar da seleção, o candidato deve ter concluído o ensino médio e ter, no mínimo, 18 anos no momento da matrícula. A UNILA exige, ainda, que os candidatos morem há mais de 12 meses no Brasil ou apresentem certificado de proficiência em língua portuguesa ou espanhola.

No momento da inscrição, é necessário anexar, em formato PDF, os documentos exigidos pelo edital, como a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), o protocolo emitido pela Polícia Federal, onde conste a informação da situação migratória, o protocolo de Refúgio ou pedido de visto humanitário.

Na inscrição, o candidato poderá escolher, em ordem de preferência, duas opções de curso. De acordo com o cronograma, a primeira chamada será publicada no dia 13 de julho. Os candidatos classificados nessa convocação terão até 17 de julho para confirmar o interesse na vaga. A previsão de início das aulas é em maio de 2024.

Para mais informações sobre a seleção de refugiados e portadores de visto humanitário, acesse http://portal.unila.edu.br/refugiados2024 ou entre em contato pelo e-mail seleccion.al@unila.edu.br.

Seleções internacionais

Além da Seleção de Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário, a UNILA promove outro dois processos seletivos voltados para alunos internacionais. O Processo Seletivo Internacional oferta 480 vagas para estudantes oriundos de países da América Latina e do Caribe. As inscrições do PSI terminam em 31 de julho, e o Edital está disponível em http://portal.unila.edu.br/seleccion2024. Já o Processo Seletivo de Estudantes Indígenas (PSIN) oferta 114 vagas, em 29 cursos de graduação, destinadas a jovens que pertençam a aldeias, comunidades e grupos indígenas do Brasil e de outros países da América Latina e do Caribe. A previsão de lançamento do Edital do PSIN é 3 de abril.

Considerada a universidade mais internacional do Brasil, atualmente a UNILA conta com estudantes de 39 nacionalidades. Localizada em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com a Argentina e o Paraguai, a UNILA tem a missão institucional de formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina. Por isso, são ofertadas vagas para alunos residentes em países latino-americanos e, desde 2018, para refugiados e portadores de visto humanitário que já residam no Brasil. As aulas são bilíngues, ministradas em português e espanhol.