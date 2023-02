José Fernando Ogura

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulga nesta sexta-feira (24) o Cartão de Inscrição do Vestibular 2023. O documento será disponibilizado no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e traz instruções úteis, como identificação do candidato, indicação e endereço do local de provas, horário de início do concurso.

O candidato deverá se apresentar no local de prova (constante do Cartão de Inscrição) às 13h. Além do Cartão de Inscrição, é obrigatória a apresentação de documento original de identificação com foto (válido).

Os candidatos podem conferir mais informações no Manual do Candidato, que traz dados sobre o concurso: calendário, quadro e sistema de vagas, dia de prova, classificação, convocações e listas de espera, matrícula, programas das disciplinas, legislação pertinente e mapa do campus.

A 1ª fase será realizada no dia 5 de março, às 14 horas, e terá 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). Os aprovados seguem para a 2ª fase, que acontece em 2, 3 e 4 de abril.

Nesta etapa serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.

O resultado da 1ª convocação será divulgado em 4 de maio, no site da Cops.

Neste ano, o vestibular voltará a ser aplicado em outras cidades paranaenses. Ao todo, 17.250 candidatos deverão fazer as provas em Londrina, enquanto outros 2.577 em Curitiba; 561 em Cascavel; 319 em Umuarama e 171 em Guarapuava. De acordo com a coordenadora da Cops, Sandra Garcia, uma pequena alteração do quantitativo de estudantes poderá ocorrer na medida em que se confirmem mais pagamentos de pré-inscritos pela rede bancária.