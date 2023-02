(SETI)

As universidades estaduais do Paraná ofertam 4.842 vagas para 299 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC), que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Nas universidades federais com sede no Paraná são 6.442 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) no primeiro semestre de 2023. As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro e são gratuitas. Nas estaduais, as inscrições da edição 2023 começam nesta quinta-feira (16) e seguem até 24 de fevereiro.

Os candidatos concorrem às vagas com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os resultados serão divulgados em 28 de fevereiro, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). O SiSU vai usar a nota do ENEM 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, como critério de seleção.

Universidades estaduais

UEL e UEM

Na região Norte do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) soma 559 vagas em 47 cursos de diferentes áreas do conhecimento, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. No Noroeste, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) oferta 656 vagas para 49 cursos, no campus sede e em Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê e Umuarama.

Unioeste

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) tem 1.238 vagas em 64 cursos, nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

Unicentro

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) soma 743 vagas em 34 cursos, nos campus de Guarapuava, Chopinzinho, Coronel Vivida, Irati, Pitanga, Prudentópolis.

UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) oferta 310 vagas para 29 cursos em Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) tem 1.336 vagas em 76 cursos em Paranavaí, Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória.

Políticas afirmativas

Além da ampla concorrência, as universidades estaduais do Paraná promovem políticas afirmativas para o ingresso de estudantes pelo sistema de cotas raciais e sociais.

Entre as modalidades estão alunos que se declaram negros e pardos; alunos que cursaram os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, de forma integral ou parcial; e alunos que obtiveram certificado de conclusão do ensino médio com base no Enem, no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Universidades federais

UTFPR

No primeiro semestre de 2023, os 13 campi da UTFPR vão ofertar 4.444 vagas em 112 cursos de graduação, 100% gratuitos, pelo SiSU. Hoje a UTFPR tem mais de 34 mil alunos de graduação. A UTFPR Curitiba vai ofertar 1054 vagas em 25 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada

(SiSU) no primeiro semestre de 2023. O campus Curitiba, o maior da universidade, oferta graduações em

Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e de Engenharias. Estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas podem concorrer por cotas, podendo incluir a renda familiar per capita (até 1,5 salários-mínimos), autodeclaração de pretos, pardos e indígenas

ou de pessoa com deficiência.

UFPR

Estudantes que participaram da edição de 2022 do Enem e tiveram nota acima de zero na prova de redação terão mais uma chance de ingressar na Universidade Federal do Paraná (UFPR), agora por meio do SiSU. Para esta edição, a UFPR oferta 1303 vagas, em 120 cursos.

Do total de vagas, 633 são para a ampla concorrência e 670 para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas (com subcotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). As vagas estão distribuídas entre cursos sediados em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. O quadro de vagas ofertadas pela UFPR pode ser conferido no termo de adesão.

As inscrições para o SiSU são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Portal do Ministério da Educação (http://sisu.mec.gov.br). O candidato pode se inscrever em até duas opções de vaga, que poderão ser alteradas durante o período de inscrição.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de fevereiro, no mesmo site da inscrição. Os aprovados para vagas na UFPR deverão fazer o registro acadêmico pelo site do Núcleo de Concursos, entre o dia 2 de março e as 17 horas do dia 8 de março.

Unila

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) oferece 695 vagas de SiSU para estudantes que realizaram o Enem em 2022. Interessados podem se inscrever entre a próxima quinta-feira (16) e o dia 24 de fevereiro, pelo site do programa. De acordo com a instituição, na Unila as oportunidades estão distribuídas em 28 cursos de graduação em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

São 15 vagas para arquitetura e urbanismo, 30 para medicina e 25 para os demais cursos. A Unila frisou que, no caso de medicina, é feito um processo seletivo a parte com inscrições encerrando na próxima terça (14).

No site da Unila interessados podem encontrar uma página com informações sobre o processo neste primeiro semestre (acesse aqui https://portal.unila.edu.br/ingresso/sisu/2023/). Também é possível tirar dúvidas pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br ou para o número (45) 3522-9659 (como Whatsapp).

Serviço:

Inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Período: 16 a 24 de fevereiro – AQUI

Resultado da Chamada Regular: 28 de fevereiro

Matrícula da chamada regular: 2 a 8 de março

Lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

Consulta AQUI todas as vagas e cursos disponíveis