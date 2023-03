Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar linhas de ônibus para atender os candidatos que prestarão o concurso da Receita Federal neste domingo (19/3). As provas acontecem no período da manhã e da tarde em vários locais da cidade (veja abaixo).

A linha 815-Reforço Tuiuti, que tradicionalmente não opera aos domingos, terá funcionamento especial com viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme demanda de passageiros até o término do concurso.

Outra linha que também não funciona aos domingos, a 816-Camp.Siqueira/Sta.Felicidade terá viagens de ida e volta da Universidade Tuiuti até o Terminal Santa Felicidade, conforme demanda de passageiros até o término do concurso.

Confira aqui as linhas de acesso aos locais de provas.

O candidato deve ficar atento porque estas linhas aceitam pagamento apenas com cartão-transporte, de débito e de crédito.

A Urbs orienta ainda que os participantes programem sua ida ao local de provas com antecedência para evitar atrasos e congestionamentos no trânsito.

DOMINGO

MANHÃ

Abertura dos portões: 6h30

Fechamento dos portões: 7h30

Horário início das provas: 8h

Horário término das provas: 12h20

TARDE