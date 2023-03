Reprodução/GMA

Um homem em aparente estado psicótico por uso de drogas, se desentendeu com a própria mãe e a ameaçou com um machado. O fato aconteceu no bairro Costeira, em Araucária, no início da madrugada de domingo (05).

