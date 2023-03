Reprodução/Secom UTFPR

Estão abertas as inscrições gratuitas para a Lista de Espera da UTFPR. O processo é voltado para candidatos que não conseguiram classificação em nenhuma das duas opções no Sisu 2023/1.

Para continuar a concorrer na 2ª chamada, é preciso indicar interesse, no site do Sisu, até 8 de março. No dia 17, vão ser convocados até três candidatos por vaga disponível, em cada categoria de Cotista e Ampla Concorrência por curso.

A classificação acontece entre os inscritos na Lista e o processo de Complementação que enviarem toda a documentação exigida , na seguinte ordem de prioridade.