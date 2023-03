Anúncio das datas do vestibular foi feito ontem (Franklin de Freitas)

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) fez ontem o lançamento do edital do vestibular para ingresso no 2º semestre de 2023, com a oferta de 3.006 vagas, em 107 cursos de graduação da instituição. A Tecnológica retoma o vestibular depois de 13 anos usando apenas o Sisu como forma de ingresso.



As inscrições deverão ser realizadas pela página do vestibular, de 27 de março até 9 de maio, e terão custo de R$ 150.



Pelo menos metade das 3.006 vagas será destinada ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos cotistas. Para concorrer a elas, o candidato deverá ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas.



Há reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, pretos, pardos ou indígenas e com deficiência.



De acordo com o edital, haverá uma prova de conhecimentos gerais, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação em língua portuguesa. As duas serão aplicadas no mesmo dia, em 4 de junho, iniciando às 14h, com um total de cinco horas de duração.



O comprovante de ensalamento estará disponível a partir de 29 de maio na página do vestibular. Haverá locais de provas nas 13 cidades em que a UTFPR possui campus.



Sisu

No 2º semestre, a UTFPR terá ingresso por vestibular e pelo Sisu. O Sisu 2023/2 também vai utilizar a nota do Enem 2022 para classificação dos candidatos, com inscrições em a data a ser divulgada pelo Ministério da Educação.



Outra forma de ingresso possível é o processo de Reopção, Aproveitamento e Transferência, direcionado a estudantes de cursos de graduação ou egressos, da UTFPR e de outras instituições brasileiras de Ensino Superior.