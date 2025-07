Vacina contra a meningite (Foto: SMCS/Divulgação)

A partir desta terça-feira (1º), Curitiba vai ampliar a proteção contra a meningite em bebês. A nova medida, que segue orientação do Ministério da Saúde, substitui a dose de reforço da vacina meningocócica C pela ACWY, mais abrangente, no calendário de imunização infantil.

A mudança vale para crianças que completam um ano de idade e faz parte do plano global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate às meningites bacterianas até 2030.

Onde tomar a vacina em Curitiba

As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, com exceção da UBS Ouvidor Pardinho, que não aplica vacinas em crianças.

Para ver a lista de endereços e horários, clique aqui.

Quem deve tomar a vacina ACWY?

Crianças com 12 meses de idade passam a receber a ACWY como reforço

Crianças que perderam a dose de reforço da meningocócica C podem tomar a ACWY até 4 anos, 11 meses e 29 dias

Adolescentes entre 11 e 14 anos já recebem a ACWY em dose única, e nada muda para esse grupo

Crianças que já completaram o esquema com 3 doses da vacina meningocócica C não precisam ser revacinadas com a ACWY.

Novo calendário vacinal da meningite

3 meses: 1ª dose da meningocócica C

5 meses: 2ª dose da meningocócica C

12 meses até 4 anos: reforço com a ACWY

11 a 14 anos: dose única ou reforço com a ACWY

Casos de meningite em Curitiba em 2025

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), não houve aumento nos casos em 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Até 21 de junho deste ano foram contabilizados três casos e uma morte, contra quatro casos e nenhum óbito no mesmo período do ano passado. O ano de 2024 encerrou com 12 casos e 3 mortes.

O que é meningite e quais os sintomas

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. As causas podem ser vírus, bactérias, fungos ou parasitas, sendo as bacterianas as mais perigosas.

A doença meningocócica, provocada pela bactéria Neisseria meningitidis, é a forma mais grave. A transmissão ocorre por gotículas ou secreções da boca e nariz, especialmente em ambientes fechados.

Os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça intensa, náusea ou vômito, rigidez na nuca e manchas vermelhas na pele (sinal de gravidade).