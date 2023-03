Daniel Castellano/SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começa aplicar nesta quarta-feira (8/3), de forma escalonada por idade, a vacina anticovid bivalente para pessoas imunossuprimidas que tenham tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente e com intervalo de 120 dias ou mais desde a última aplicação.

O atendimento para esse público será feito em todas as 107 unidades de saúde da capital, das 8h às 17h (endereços no site Imuniza Já Curitiba).

A aplicação será escalonada por data de nascimento:

Quarta-feira (8/3) – imunossuprimidos – 60 anos ou mais

Quinta-feira (9/3) – imunossuprimidos – 55 a 59 anos

Sexta-feira (10/3) – imunossuprimidos – 50 a 54 anos

Segunda-feira (13/3) – imunossuprimidos – 45 a 49 anos

Terça-feira (14/3) – imunossuprimidos – 40 a 44 anos

Quarta-feira (15/3) – imunossuprimidos – 30 a 39 anos

Quinta-feira (16/3) – imunossuprimidos – 20 a 29 anos

Sexta-feira (17/03) – imunossuprimidos – 12 a 19 anos

São cerca de 24 mil pessoas que se enquadram como imunossuprimidos dentro da faixa etária convocada. O Ministério da Saúde recomendou a vacina bivalente para pessoas com imunossupressão a partir dos 12 anos de idade.

“A redução de casos e mortes pela covid-19 mostra a importância da vacinação, portanto, fiquem atentos às convocações para esse reforço com a bivalente. Assim como aconteceu na primeira fase de vacinação anticovid, vamos ampliar o público-alvo da bivalente de acordo com a chegada de novos lotes do imunizante, enviados pelo Ministério da Saúde”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

O público convocado para o reforço com a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a Secretaria Municipal da Saúde oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

A vacina anticovid bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anticovid aplicada.

A vacinação bivalente de idosos nascidos até 1938 começou no sábado (4/3), com 1.383 pessoas vacinadas, e continua nas 107 unidades de saúde da capital (veja os endereços no Imuniza Já Curitiba). Também está mantida a imunização dos acamados de 70 anos ou mais, moradores de Instituições de Longa Permanência e indígenas, grupo que recebe a dose nas residências e instituições, sem a necessidade de se deslocar até os pontos de aplicação.

A Secretaria Municipal da Saúde mantém a aplicação da vacina anticovid em todas as unidades de saúde da capital. Quem não se vacinou na época da convocação para seu grupo etário, pode receber a dose a que tem direito de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Condições de imunossupressão

Pessoas já acompanhados pelo SUS Curitibano ou vacinados anteriormente como parte do grupo de imunossuprimidos não precisam apresentar comprovação da condição.

Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como imunossuprimidos, devem apresentar alguma documentação que comprove a sua condição, como atestado médico ou documento compatível.

São considerados imunossuprimidos, de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, as seguintes condições:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras

Pessoas com HIV/Aids

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas