Idosos com dificuldade de locomoção podem ficar no carro (Hully Paiva/SMCS)

A partir deste sábado , Curitiba começa a aplicar a vacina bivalente em idosos nascidos até 1938, que já tenham recebido pelo menos as duas primeiras doses da vacina anticovid.



Serão 14 pontos de vacinação no sábado, das 9h às 15h (veja os locais). De segunda-feira em diante, a vacina bivalente estará disponível para o público de nascidos até 1938 em todas as unidades de saúde da capital. Curitiba tem cerca de 14 mil idosos nascidos até 1938.



A vacina anticovid bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron.



Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anticovid aplicada.



“A abertura da vacinação bivalente no sábado tem o objetivo de facilitar o acesso das famílias que têm idosos nascidos até 1938, inclusive com a possibilidade de aplicação dentro dos veículos para aqueles com dificuldade de locomoção”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



Drive-thru — Somente o Distrito Sanitário Matriz vai utilizar a modalidade de vacinação no sistema drive-thru neste sábado, na Rua Nunes Machado, entre a Avenida Iguaçu e a Avenida Getúlio Vargas (Praça Ouvidor Pardinho). A única vacina disponível no sistema drive-thru será a bivalente, destinada ao público-alvo convocado – nascidos até 1938.



Nos demais pontos de imunização, as equipes das Unidades de Saúde poderão aplicar a vacina bivalente dentro do carro para os idosos que têm dificuldade de locomoção. Nesse caso, a família deve estacionar o veículo e solicitar a aplicação.



As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que a o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr,gov.br.