O Vale do Pinhão de Curitiba abre o calendário de eventos em 2023. O primeiro encontro acontece nesta terça (dia 24/01), a partir das 19h no auditório do Engenho da Inovação (Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, 3º andar), e especialistas vão debater os avanços que as novas tecnologias têm oportunizado nos atendimentos em Saúde. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site do Vale do Pinhão ou diretamente na plataforma Sympla.

Telemedicina, uso de prontuários eletrônicos, softwares de gestão, robótica, as impressões em 3D, a internet das coisas e big data estão entre as inovações já presentes nos serviços das redes privadas e públicas de Saúde.

O Vale do Pinhão de Curitiba é um movimento do ecossistema de inovação para promover ações de Cidade Inteligente, com impactos no empreendedorismo e no desenvolvimento sustentável.

Convidados especialistas

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, é uma das convidadas para o evento. Ela tem experiência na área de Saúde Pública com ênfase em Sistema Único de Saúde (SUS) e viveu o desenvolvimento e implantação das inovações no SUS Curitibano como o aplicativo Saúde Já, o prontuário eletrônico, pioneiro no país; o teleatendimento pela Central Saúde Já Curitiba e a telerregulação e outras inovações que resultaram no modelo Saúde 4.1 para o atendimento.

Também participam o farmacêutico fundador e CEO da plataforma digital para a farmácias e consultórios Clinicarx, Cassyano Correr, e a co-founder e CEO do Grupo Medless, Nádia Dietrich, que vai falar da empresa, uma healthteach curitibana que desenvolve e produz implantes hormonais não absorvíveis para tratamentos da saúde da mulher. Completando a lista, o coordenador de Desenvolvimento de Negócios do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), Francisco Rosa, que atua nas áreas comercial e de marketing no setor de biotecnologia.

“Vamos falar sobre como a tecnologia pode trazer mais qualidade de vida às mulheres e o modo inovador de tratamento para mais de 15 diferentes patologias que acometem o público feminino ao longo da vida”, explica Nádia Dietrich, co-founder e CEO do Grupo Medless.

O debate será mediado por Fernando Carbonieri, fundador da comunidade virtual de ciências médicas academiamedica.com.br e cofundador da plataforma de saúde corporativa wellbe.co.

Retrospecto

Em 2022 foram promovidos – por meio da Agência Curitiba e por parceiros do ecossistema Vale do Pinhão – mais de cem encontros entre eventos de conexão, cursos e capacitações, que reuniram 23,7 mil participantes.

Os cinco encontros Transformação Digital no ano passado reuniram 396 participantes. O Smart City Expo Curitiba recebeu 10,2 mil visitantes presenciais de 30 nacionalidades. O Programa Bom Negócio contou com a participação de 1,2 mil pessoas em seus cursos, capacitações, aula inaugural e formatura.

Em oito noites ao longo do ano, o Paiol Digital somou 1,2 mil pessoas em 2022; as cinco edições do Talk Vale do Pinhão reuniram 4 mil pessoas via Instagram. O Mutirão MEI, em maio, atraiu mais de 500 empresários de pequenos negócios e, em outubro, o Festival de Empreendedorismo do Vale do Pinhão teve 2,5 mil visitantes.

Os dez encontros do Business Round reuniram 1,8 mil pessoas e o Conexões Vale do Pinhão lotou o Teatro Guaíra, com cerca de 2 mil pessoas.

Serviço

O que: Palestras sobre Transformação Digital na Saúde promovidas pelo Vale do Pinhão de Curitiba

Quando: Amanhã (dia 24 de janeiro), a partir das 19h

Onde: No auditório do Engenho da Inovação (Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, 3º andar, Curitiba-PR)

Quanto: A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site do Vale do Pinhão ou diretamente na plataforma Sympla