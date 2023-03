(Divulgação)

A 4ª edição do Pitch Live Vale do Pinhão teve, na noite desta terça-feira (7/8), a divulgação das 12 startups brasileiras finalistas da disputa que vai entregar R$ 30 mil em prêmios aos vencedores.

Classificaram-se as startups b2bhotel, Delivery das Favelas, Earth Renewable Technologies, ezbike, Fazendas Bioma, Human Robotics, Keep Charged, Myniver, Papoom, Smart Tour Brasil, Tech Girls e Trashin, dentre as 24 startups selecionadas para a fase eliminatória, disputadas em duas “trips”, na segunda-feira (6/3) e terça-feira (7/3).

A final será disputada em 20 de março, com uma nova rodada de pitches para um júri especializado, que vai escolher o modelo de negócio com soluções para smart cities (cidades inteligentes). A grande vencedora vai receber R$ 20 mil.

A final será realizada no formato presencial, no auditório da FAE Business Scholl, a partir das 19h, com transmissão online pela página do Vale do Pinhão no YouTube.

“Vimos um alto nível de comprometimento das startups em criar soluções que contribuam com a qualidade de vida das pessoas nas cidades inteligentes em diferentes setores e será um grande desafio escolher o vencedor”, disse a presidente da Agência Curitiba de Inovação e Desenvolvimento, Cris Alessi.

O Pitch Live Vale do Pinhão é uma das ações da Agência Curitiba de Inovação e Desenvolvimento que fomentam o Vale do Pinhão, ecossistema de inovação idealizado pela Prefeitura de Curitiba, e possibilitaram à capital paranaense se tornar, em 2022, o segundo melhor ecossistema de startups do Brasil. Desde sua primeira edição, 176 startups já foram impactadas participação no Pitch Live.

Os finalistas

Entre os finalistas, estão startups de cinco cidades, de quatro estados (Curitiba-PR, Duque de Caxias-RJ, Joinville-SC, Florianópolis-SC e Porto Alegre-RS).

O tema da disputa deste ano – soluções para cidades inteligentes – foi escolhido em consonância com outro importante evento sediado na capital paranaense, o Smart City Expo Curitiba 2023, entre os dias 22 e 24 de março, e faz parte das comemorações dos 330 anos de Curitiba.

Quatro das startups finalistas apresentaram em seus pitches soluções inteligentes para as cidades na área de Governo (mobilidade, sustentabilidade ambiental e empregabilidade); duas, inovações para o Turismo; quatro, para o Varejo e uma no setor de Agricultura Familiar.

Nesta quarta-feira (8/3), as startups finalistas vão escolher um mentor dentre os que se inscreveram para o Pitch Live, e, até o dia da final, vão passar por mentorias para melhorar seu pitch. O mentor da startup campeã recebe premiação de R$ 5 mil.

Votação popular

Além da grande vencedora do Pitch Live Vale do Pinhão 2023, a disputa vai premiar também a startup mais popular do Brasil entre as finalistas, definida por votação popular via internet. Quem vencer nessa categoria, vai receber R$ 5 mil de premiação.

A votação para a escolha da startup mais popular do Pitch Live 2023 pode ser feita pela internet, neste link.



Saiba mais sobre as 12 startups finalistas do Pitch Live Vale do Pinhão 2023: